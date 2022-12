Montelupone: Matilde Brandi, Corinne Clery, Covatta e Ciufoli per la stagione teatrale 2023

Il 2023 inizia a teatro a Montelupone dove si alza il sipario su una nuova stagione ricca di nomi illustri pronti a salire sul palco del “Nicola degli Angeli”. A inaugurarla sarà Corinne Clery con Francesco Branchetti venerdì 13 gennaio con lo spettacolo “Il diario di Adamo ed Eva” l’esilarante e romantico capolavoro di Mark Twain.

Il nuovo cartellone è stato presentato dall’Amministrazione comunale che, dopo aver dedicato nelle scorse settimane una rassegna ad hoc per i ragazzi, ha pensato a un’offerta culturale trasversale e di pregio, in grado di coinvolgere gusti diversi con quattro spettacoli in cui saranno in scena attori di grande rilievo nazionale. Il secondo appuntamento sarà sabato 18 febbraio con Matilde Brandi nella commedia “Una come me” insieme a Salvatore Buccafusca e Andrea Zanacchi. Il 9 marzo toccherà a Giobbe Covatta col suo spettacolo “Scoop (Donna sapiens)”, con cui l’attore e comico nonché grande scrittore, vorrà dimostrare, attraverso il suo linguaggio irriverente e dissacratorio, la superiorità della donna sull’uomo. Per concludere il 28 aprile sarà la volta dello spettacolo ‘‘Il test’’ con protagonisti Roberto Ciufoli, Benedicta Boccoli, Simone Colombari, Sarah Biacchi in un’esilarante e graffiante commedia che ha sbancato i botteghini spagnoli, da Barcellona a Madrid ed è arrivata in Italia. In programma anche due commedie dialettali.

“Abbiamo pensato a una stagione teatrale in grado di offrire dei momenti di leggerezza, ma anche riflessione – ha spiegato l’assessore alla cultura Orietta Mogliani – per tornare a vivere a pieno la socialità che negli ultimi due anni ci è tanto mancata a causa della pandemia. Con questo scopo sono stati pensati anche gli abbonamenti con prezzi davvero popolari: basti pensare che il ridotto comprende sei spettacoli a 65 euro. Abbiamo anche realizzato la rassegna per ragazzi con spettacoli completamente gratuiti. Tutto per incentivare momenti di condivisione sociale e di valenza culturale per la cittadinanza”.

Info e prenotazioni: 07332249319 (biglietteria nei giorni di apertura) oppure 0733224911 (Comune, dalle 9 alle 13, dal lunedì al venerdì).

Abbonamenti (valido per tutti i 6 spettacoli, di cui 4 professionistici e 2 amatoriali)

Intero € 80,00

Ridotto (over 65 e under 18) € 65,00

Biglietti

Spettacoli professionistici:

Intero € 20,00

Ridotto (over 65 e under 18) € 15,00

Spettacoli amatoriali:

Intero € 10,00

Ridotto (over 65 e under 18) € 8,00

Comune di Montelupone