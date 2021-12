Nella notte di Natale il presidio della polizia ad Ancona

Nella notte di Natale, la Polizia di Stato, con il personale del Reparto Prevenzione Crimine e delle Volanti, coordinati dal Dirigente dr. Luca Dal Monte, hanno assicurato la presenza delle pattuglie sul territorio cittadino, per scongiurare e prevenire episodi criminosi.

I dispositivi di sicurezza urbani, voluti dal Questore di Ancona, Dr. Cesare Capocasa, hanno visto le pattuglie coprire le vie cittadine e stazionare in prossimità del Duomo, per garantire una vigilia tranquilla e serena ai cittadini anconetani.

Inoltre, il personale della Polizia di Stato ha provveduto a distribuire in queste ore le brochure per contrastare le truffe agli anziani, predisposte in collaborazione con la Confartigianato.