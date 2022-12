Pergola, a Rebel House l’anno scatterà con Henry Ruggeri, fotografo di Virgin Radio

Sarà Henry Ruggeri, fotografo ufficiale di Virgin Radio, una delle maggiori e più seguite figure di riferimento nella fotografia musicale italiana e nel mondo, il primo ospite del 2023 a Rebel House, la casa culturale di Pergola, presso lo storico Palazzo Mattei Baldini.

Giovedì 5 gennaio 2023 alle ore 18, con il talk “A Music Photographer”, Henry, intervistato da Lello Landi, cantante chitarrista dei The Fottutissimi, si racconterà al pubblico svelando i tanti aneddoti di chi in questi anni è entrato in contatto con le più grandi rock star e i musicisti di questo pianeta.

L’Incontro inaugura la mostra fotografica ‘Rock Away’ che rimarrà visitabile per tutto gennaio a Rebel House su appuntamento o durante gli eventi della casa culturale di Pergola.

La mostra di trenta pezzi è ben introdotta dalle parole di Massimo Cotto, scrittore e disk jokey, che il 28 di gennaio avrà anche il compito di chiudere l’esposizione con un suo incontro con il pubblico: “Henry Ruggeri è l’ombra oltre la luce, un piccolo miracolo. C’è chi celebra il rito collettivo del live o l’intimità assoluta del ritratto, ma nessuno ha mai unito i due lati. Henry estrae l’artista dal suo contesto, lo cattura sul palco ma lo isola da tutto. Fa emergere la sua meravigliosa solitudine, perché l’artista è solo anche davanti a migliaia di persone. Henry Ruggeri fissa quel momento in cui il rumore assordante e la confusione accecante diventano silenzio e pace, ma solo per l’artista e per chi parla la sua stessa lingua, mentre il pubblico si immerge felice nell’estasi del rock”.

La mostra è prodotta in collaborazione con il festival RnR Bonsai di Potenza Picena, l’interessantissimo appuntamento estivo della scena rock Marchigiana.

Durante l’incontro ed il dj set di Lello Landi, che seguirà la chiacchierata, il beverage sarà a cura di Bar Giallo Loretello, partner di Rebel House per tutti gli eventi in calendario.