Pesaro, prosegue la raccolta firme per il Parco Miralfiore

In assenza di un confronto con l’Amministrazione Comunale, il Comitato La Voce del Miralfiore – composta da Associazioni Ambientaliste e privati cittadini – prosegue la raccolta firme sulla petizione che vede sempre questa enunciazione:

PROTEGGIAMO IL PARCO MIRALFIORE CUORE VERDE DELLA NOSTRA CITTA’

Le scelte lungimiranti che hanno reso il parco Miralfiore un elemento di pregio rischiano di essere vanificate dall’attuale gestione e per questo avanziamo una serie di richieste:

• SI alla sospensione momentanea di ogni tipo di manutenzione che alteri l’attuale stato del parco

• SI alla costituzione immediata di un tavolo tecnico di concertazione che includa referenti del Comune, del Comitato La Voce del Miralfiore e professionisti ambientali individuati di comune accordo per la stesura di un corretto piano di programmazione e gestione

• SI all’inserimento dal bilancio comunale 2023 di una voce di spesa annuale specifica per la gestione del Parco con stanziamenti adeguati

• SI all’affidamento della manutenzione del Parco ad un soggetto competente da individuare con gara d’appalto

• SI alla ricostituzione del Comitato di Gestione con poteri decisionali su qualsiasi futura manutenzione composto da tre soggetti: referente Comune, referente Comitato La Voce del Miralfiore e referente Soggetto che verrà incaricato della manutenzione del Parco

• SI alla ricerca di soluzioni capaci di contemperare le esigenze di sicurezza con la salvaguardia del grande valore di biodiversità del Parco

Sono state raccolte già oltre mille firme che nei prossimi giorni verranno depositate ufficialmente in Comune con la richiesta dell’apertura di un confronto serio, che porti ad impegni concreti da parte dell’Amministrazione; sabato 29 ottobre dalle ore 15,30 alle ore 19,30 “La Voce del Miralfiore” aprirà il proprio banchetto in Via Branca, di fianco alle Poste, per raccogliere ancora centinaia di firme e per un confronto con chi vorrà fermarsi; tutte e tutti sono invitati! Per un Parco sicuro e gestito come uno scrigno prezioso richiede.

