Pirata della strada investe donna sulle strisce ad Ancona

Pirata della strada in azione purtroppo a Senigallia dove una donna stava attraversando le strisce pedonali in zona Saline, a Senigallia (Ancona), quando è stata falciata da un’automobile.

E’ stata trasportata con codice rosso all’ospedale regionale a Torrette di Ancona data la gravità dei politraumi riportati nell’urto.

E’ in prognosi riservata. E’ successo ad una donna di 88 anni, senigalliese, investita all’altezza dell’incrocio con strada del Cavallo, sulle strisce bianche riservate ai pedoni, in direzione monti-mare da un’Alfa Romeo Giulietta, condotta da un 38enne sempre di Senigallia che guidava in direzione nord-sud. La dinamica è al vaglio della polizia locale, intervenuta sul posto insieme all’ambulanza