Sbarca al Melograno di Senigallia il tour musicale di Lucio Matricardi

Sbarca al Teatro Nuovo Melograno di Senigallia il Tour Musicale di Lucio Matricardi e Band domenica 26 Febbraio 2023 ore 17.30.

Lucio Matricardi piano e voce

Tony Felicioli fiati

Fulvio Renzi violino

Gionni di Clemente chitarre

Alberto Ricci basso

Michele Lelli batteria

NON TORNO A CASA DA TRE GIORNI è un disco che sembra bloccato nel tempo, cristallizzato, immobile, separato da tutto ciò che si ascolta oggi come oggi. Un titolo importante e visionario da dare ad un disco di canzone d’autore. Perché qui è il cantautore a cesellare le parole con un mestiere artigiano assai antico se vogliamo. Com’è “antica” nel senso di classico e di grandi scuole nel sangue la canzone di Lucio Matricardi.

LUCIO MATRICARDI è un poeta, un cantautore, un visionario, una persona “qualunque” che gode ancora nel fare musica con passione e serenità. La voce in primo piano, la narrazione della vita, i suoi angoli socialmente fragili, le denunce di un cantautore e il bello che arriva fin dal primo ascolto. Lo stile di Lucio Matricardi è un universo dove le parole cercano la suggestione in armoniose arie musicali, supportate da un gruppo di musicisti straordinari che sono i suoi prediletti collaboratori. Uno sguardo sul mondo che racconta la leggerezza e il dramma, personaggi surreali e atti crudi di quotidianità. Ogni sfera dell’umano si specchia nella sfera dell’udibile. Pazzi che ballano disorientando i passanti, immigrati dell’anima e del mare, amori che che rivelano il linguaggio segreto della crescita, donne che perdono la vita lavorando nei campi, marinai che con un semplice gesto sfidano la fame e il mare. Un mondo vasto e brulicante sussurrato all’orecchio con la complicità di una vibrante musica.

Sito www.luciomatricardi.com

You Tube https://www.youtube.com/@luciomatricardiofficial9946 ,

Facebook https://www.facebook.com/luciomatricardiofficial,

Instagram https://instagram.com/lucio_matricardi?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Teatro Nuovo Melograno – Via Botticelli, 30/1 – Senigallia (AN)