Scherma, riprende l’attività del CS Senigallia

Dopo la pausa estiva riprendono le attività del Club Scherma Montignano Marzocca Senigallia, con una prima fase dedicata alla preparazione atletica dei giovani schermidori a partire dal prossimo lunedì 6 settembre.

L’impegno schermistico vero e proprio in Sala d’Arme è fissato, invece, per mercoledì 15 settembre presso la palestra della scuola primaria di Montignano. Come ogni anno è previsto un periodo di prova gratuito fino al 30 settembre, previa prenotazione, per i giovani che vogliono conoscere meglio e avvicinarsi a questa disciplina.

La ripresa degli allenamenti avverrà in piena sicurezza, nel rispetto del protocollo F.I.S. delle modalità di svolgimento degli allenamenti nella disciplina della Scherma, in applicazione delle Linee-Guida dettate dal Governo.

Le lezioni si svolgeranno il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17.30 alle 19.30 per le categorie prime lame ed elettrico, mentre per la categoria esordienti (plastica) le lezioni si terranno il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 18.00.

Il Presidente del Club e Istruttore Federale Lorenzo Cesaro ringrazia tutto il Direttivo per la grande collaborazione prestata all’organizzazione di questo nuovo anno sportivo e la Banca di Credito Cooperativo di Fano, main sponsor della compagine schermistica senigalliese.