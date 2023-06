Stragi del sabato sera, raffica di controlli in Provincia di Macerata

Proseguono, nel territorio della provincia di Macerata, i controlli della Polizia di Stato volti alla prevenzione della guida in stato di ebrezza alcolica, in ossequio alle direttive impartite dai Comitati Provinciali di Ordine e sicurezza Pubblica, di intesa con la locale Questura ed in base alle disposizioni del Compartimento Polizia Stradale delle Marche.

Durante la trascorsa notte la Polizia Stradale di Macerata, nel territorio del Comune di Civitanova Marche, ha proceduto al controllo di circa 50 veicoli e di altrettanti conducenti, al fine di verificarne la regolarità alla guida.

All’esito del servizio 14 persone sono risultate positive all’alcool test con il conseguente ritiro della patente di guida.

I guidatori sanzionati erano 12 uomini:

4 nella fascia di età compresa tra i 18 ed i 22 anni;

3 nella fascia di età compresa tra i 23 ed i 27 anni;

5 nella fascia di età compresa oltre i 32 anni;

e 2 donne :

1 nella fascia di età compresa tra i 18 e i 22 anni ;

1 nella fascia di età compresa tra i 23 e i 27 anni.

Dei 14 provvedimenti 7 sono stati di ordine penale e 7 amministrativo, per un totale di 200 punti decurtati; nell’occasione la Polizia Stradale ha anche proceduto al sequestro di un veicolo, al cui proprietario è stata ritarata la patente.