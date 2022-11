Teatro delle Muse, per il ventennale il “Gran concerto internazionale” con musiche da Schubert ai Beatles

Ancona – Festa grande lunedì 28 novembre al Ridotto delle Muse in occasione del “Gran concerto internazionale” organizzato dal Club Rotary Ancona Conero in collaborazione con il Comune di Ancona. Allegria e una musica travolgente eseguita da veri professionisti per celebrare il ventennale del teatro simbolo di Ancona.

Il “viaggio nella musica” vede un programma con molti brani da ascolto notissimi, come l’apertura con brani di Schubert, Porro, Paisiello, Velasco e Rossini, per il violino di Serena Cavalletti, le chitarre esperte di Massimo Agostinelli e Andrea Zampini e la voce del mezzosoprano Chiara Guglielmi. Poi con pezzi famosissimi di Sting, Beatles, Stevie Wonder e i brani di Farrauto, Cohen e Piazzolla si esibiranno Maurizio e Stefania Di Fulvio alla chitarra.

Per il gran finale internazionale, saranno la chitarra di Josep Marzano e il pianoforte di Ema Popivoda ad allietare una platea come al solito attenta, competente, ma anche desiderosa di divertirsi. Così Ancona e le Muse si preparano al Natale con l’atmosfera giusta e musiche di livello internazionale.

Ingresso dalle ore 19, ad offerta libera. Il ricavato della serata sarà infatti devoluto a favore della residenza protetta Villa Almagià, dove il Club Rotary Ancona Conero ha già avviato importanti progetti di solidarietà, tra cui l’orto urbano per il giardinaggio terapeutico a favore di anziani e disabili ospiti della struttura.