Torna la Festa in maschera di Croce Rossa Senigallia

Il prossimo sabato 25 febbraio torna a Senigallia la tradizionale festa in maschera per bambini, organizzata dal locale Comitato di Senigallia.

L’evento si terrà, dalle 15 alle 19 presso il Finis Africae in Strada provinciale Sant’Angelo n.155

Un festa all’insegna dell’animazione, giochi e balli per i più piccoli durante il quale saranno premiate le maschere più creative e originali.

Nell’occasione i neogenitori potranno seguire un utilissimo minicorso di disostruzione pediatrica tenuto da infermieri di Croce Rossa Senigallia.

L’ingresso previsto per gli adulti è di 6 euro, 4 euro per i bambini e 12 euro per il pacchetto famiglia (2 adulti e 1 o 2 bambini).

Il ricavato dell’iniziativa sarà utilizzato per le attività istituzionali del Comitato CRI di Senigallia a favore del territorio.

Non è richiesta la prenotazione.

Per informazioni è possibile contattare la Segreteria Volontari chiamando il 334 662 6187 dalle 17 alle 19 oppure inviando una e-mail a: [email protected]

Croce Rossa Senigallia