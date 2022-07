Trattore si ribalta, muore uomo di 64 anni a Montefiore dell’Aso

Ancora un incidente di lavoro sui campi agricoli della nostra regione dove un uomo ha perso la vita.

Un uomo di 64 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto a Montefiore dell’Aso (Ascoli Piceno).

Nella tarda serata di ieri stava lavorando in campagna con un trattore quando, per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri, il mezzo si è ribaltato, travolgendolo.

Purtroppo inutili i soccorsi prestati dai sanitari del Potes di Offida e del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso e rimandare indietro l’eliambulanza nel frattempo allertata. Sul posto anche i vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto