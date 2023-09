Trovato con armi sotto il materasso e dietro la porta, 70enne denunciato

L’uomo un 70enne di Altidona è stato trovato anche con numeroso munizionamento ben oltre i limiti di legge

La Polizia Amministrativa della Questura di Fermo ha effettuato controlli serrati in merito alla regolare detenzione di armi da parte dei soggetti titolari delle Licenze di Polizia. Parliamo di porto d’armi uso caccia, uso sportivo e difesa personale: un settore oggetto di continue attenzioni della Polizia di Stato per le delicate implicazioni che esso può comportare in caso di abuso.

Ieri, dopo aver proceduto ad un controllo sulla regolare detenzione di armi, veniva denunciata una persona di oltre 70 anni di Altidona, per l’art. 20 della Legge 110/1975, poiché deteneva in un luogo non idoneo più armi rifornite di munizionamento.

Alcune di queste armi, venivano rinvenute sotto il materasso e dietro la porta della camera, completamente cariche di cartucce e pronte all’uso.

Veniva denunciato altresì per l’art. 697 codice penale, in quanto trovato in possesso di numeroso munizionamento, ben oltre il limite previsto dalla legge.

Quello di ieri è l’ennesimo controllo che gli Agenti della Polizia Amministrativa effettuano ogni giorno, vigilando sul rispetto delle normative di legge in ordine alla detenzione di armi, sia sotto il profilo dei requisiti soggettivi – alla base del rilascio della Licenza – che sotto il profilo del rispetto delle norme che regolano la detenzione delle armi e relativo munizionamento.