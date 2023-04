Ufficiale Ancona: esonerato Colavitto, Donadel fino al 2024

Epilogo amaro per il tecnico dell’Ancona Colavitto che viene esonerato dalla dirigenza dorica dopo l’ultimo ko in campionato.

È finita l’avventura di Gianluca Colavitto sulla panchina dell’Ancona. Il tecnico, in sella dal 2019 (prima come Matelica, poi come Ancona Matelica e infine con la denominazione attuale), paga i recenti risultati negativi che hanno fatto scivolare la squadra indietro in classifica. Come riporta il nostro editorialista, Nicolò Schira, la società annuncerà a breve l’esonero e ha già scelto il successore: si tratta di Marco Donadel, che già oggi dovrebbe firmare un contratto fino al 2024. E dovrà affrontare al meglio la parte finale della stagione.