Verona-Ascoli 3-1, buona prova bianconera al Bentegodi

Sconfitta con onore per la squadra dell’Ascoli che vede contro il Verona in Coppa Italia.

Gialloblù in vantaggio dopo 22′ con Mboula, che supera in velocità Simic e davanti a Barosi non sbaglia. Il pareggio dell’Ascoli al 37′ con il rigore trasformato da Forte. Ma l’equilibrio dura poco. Nei minuti di recupero della prima frazione, Dawidowicz trova la deviazione vincente su cross di Hongla. In avvio di ripresa, poi, l’Hellas chiude di fatto i giochi: corre il 47′ quando dal dischetto Djuric realizza il 3-1 definitivo.

32esimi di finale COPPA ITALIA – ore 21 – stadio “Bentegodi” di Verona

H. VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani (44’ st Cisse), Hien, Coppola; Terracciano (35’ st Amione), Hongla (26’ st Duda), Dawidowicz, Doig; Mboula (44’ st Patanè), Ngonge (26’ st Saponara); Djuric. A disp. Berardi, Perilli, Gomez, Ceccherini, Diao, Cabal Murillo, Cazzadori. All. Baroni

ASCOLI (4-3-2-1): Barosi; Adjapong (37’ st Falzerano), Simic, Botteghin, Haveri; Caligara (28’ st Gnahoré), Buchel, Masini (15’ st Giovane); Mendes (15’ st Manzari), Millico (28’ st Rodriguez); Forte. A disp. Bolletta, Mengucci, Kraja, Quaranta, D’Uffizi, Falasco, Bellusci. All. Viali

ARBITRO: Piccinini di Forlì

RETI: 2’ pt Mboula (H), 39’ pt rig. Forte (A), 46’ pt Dawidowicz (H), 2’ st rig. Djuric (H)

NOTE: ammoniti Masini (A), Simic (A). Spettatori 8.746 (268 i tifosi bianconeri). Rec. 3’ pt, 4’ st.