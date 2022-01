A cura della sambenedettese Mauna Kea Edizioni esce American Indian Stories, di Zitkala-Sa

Esce, a cura della Mauna Kea Edizioni, la prima edizione italiana integrale di American Indian Stories della nativa americana Zitkala-Sa: “Racconti di Nativi Americani: American Indian Stories”, curata dalla traduttrice sambenedettese Tiziana Totò. Dal teepee nella prateria alla “scuola per indiani” imposta dall’uomo bianco, Zitkala-Sa racconta in questa opera autobiografica il traumatico passaggio dal periodo felice dell’infanzia alle mille regole che vengono imposte a lei, giovane “selvaggia”. La scuola missionaria non è l’avventura che Zitkala-Sa si aspettava: la scuola è severa, i suoi lunghi capelli sono tagliati corti e si parla solo inglese. Pur essendo un’esperienza molto amara, la giovane Zitkala-Sa sa bene che la educazione occidentale e le mille umiliazioni che comporta sono necessarie per combattere le ingiustizie dell’uomo bianco con le stesse armi. In “American Indian Stories” Zitkala-Sa, attivista per i diritti dei Nativi Americani, condanna un razzismo crudele e persistente, ma anche, ai suoi occhi, incomprensibile e ridicolo. L’opera fa seguito alla prima edizione italiana di “Old Indian Legends”, sempre di Zitkala-Sa, per la collana dedicata ai Nativi Americani della Mauna Kea, in cui si trovano opere di autori contemporanei ma anche le edizioni italiane che, finalmente, danno voce anche ai primi autori nativi americani. Anche “Old Indian Legends” è stato curato da Tiziana Totò, insieme a Raffaella Milandri. Dice Raffaella Milandri, responsabile della casa editrice sambenedettese: “Quella dei Nativi Americani è una realtà molto importante: è un punto cruciale di confronto e riflessione con una cultura che è sopravvissuta al colonialismo e a un genocidio. I Nativi Americani, costretti a subire violenze e ingiustizie di ogni genere dalle potenze europee prima e dal Governo degli Stati Uniti poi, hanno una chiara visione della loro identità e i loro valori sono miracolosamente vivi e forti dopo secoli. Un esempio prezioso per noi occidentali, che siamo in piena crisi identitaria, annichiliti dal consumismo e da politiche che spesso vogliono sembrare inclusive, ma all’atto pratico lo sono ben poco”.

