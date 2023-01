A Filottrano commemorazione della Giornata della Memoria

Commemorazione della Giornata della Memoria a Filottrano, Giovedì 26 gennaio alle ore 21.

Quando il campo di concentramento di Auschwitz fu liberato il 27 Gennaio del 1945, vi aveva già trovato la morte oltre un milione di ebrei. Quel luogo fu un autentico buco nero della Storia, che risucchiò non solo le sue vittime ma la stessa dignità della specie umana.

Nel buio pesto di Auschwitz smisero di brillare le stelle di David indossate da coloro che vi furono portati con la violenza e la brutalità dei sicari nazisti.

Il monito di Primo Levi, che in quell’inferno perse l’anima pur preservando il proprio corpo, riecheggia ancora oggi con tutta la sua forza:

“Meditate che questo è stato:

vi comando queste parole.

Scolpitele nel vostro cuore

stando in casa andando per via,

coricandovi, alzandovi.

Ripetetele ai vostri figli.”

Noi lo faremo domani sera, presso la sede dei Giovani Democratici Filottrano, lungo la scalinata del cinema Torquis, alle ore 21.

Per non dimenticare…

UNDERGROUND FILOTTRANO – GIOVANI DEMOCRATICI FILOTTRANO -ANPI OSIMO