A Fratte Rosa torna il Santa Vittoria Festival

Musica da camera al Convento: ad agosto torna il Santa Vittoria Festival sulle colline di Fratte Rosa.

Una tradizione che si rinnova da 15 anni e fa risuonare sulle colline di Fratte Rosa le più belle sonorità classiche: Beethoven, Schumann, Schubert, Listz sono soltanto alcuni degli autori che saranno ripresi nel programma 2020 del Santa Vittoria Festival, iniziativa, a metà tra il residenziale e l’evento, che fa della musica da camera la protagonista indiscussa delle serate agostane del piccolo borgo.

Diretto da un musicista di fama internazionale come Siegmund Weinmeister, il Santa Vittoria Festival si svolge nel cortile interno del Convento di Santa Vittoria il 7, 8 e 9 agosto prossimi ed ospita quest’anno: il soprano Veronika Kaiser, il violinista Christian Eisenberger, il violista Javier Lopez Sanz, il violoncellista Luis Zorita accompagnati al pianoforte dallo stesso Siegmund Weinmeister.

“Ogni anno”, spiega il Sindaco del Comune di Fratte Rosa Alessandro Avaltroni, “musicisti e cantanti attentamente selezionati e riconosciuti a livello internazionale, si ritrovano a Fratte Rosa per una settimana durante la quale hanno l’occasione di provare, preparare ed infine presentare al pubblico il loro lavoro nelle tre serate programmate”. “Più di una volta”, conclude Avaltroni, “mi è stato chiesto come sia possibile portare in un paesino piccolo come il nostro, proposte musicali classiche spesso migliori e più innovative di quelle che si possono trovare nella maggior parte delle grandi città europee. La risposta sta nelle capacità degli artisti coinvolti ogni anno e nella magia del luogo che li unisce!”

Di seguito il programma delle tre serate:

NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE ANTICOVID, I POSTI SARANNO LIMITATI, DUNQUE LA PRENOTAZIONE E’ OBBLIGATORIA allo 0721.777200.