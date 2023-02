A Magliano di Tenna il convegno regionale dei giudici di gara FCI Marche

La stagione agonistica 2023 si appresta ad entrare nel vivo dopo l’assaggio invernale del ciclocross.

In vista dei primi impegni ciclistici nelle altre discipline delle due ruote (strada, mountain bike e pista), il settore dei giudici di gara FCI Marche presieduto da Emanuele Senzacqua polarizza la propria attenzione con il convegno tecnico regionale che avrà luogo domenica 26 febbraio a Magliano di Tenna presso i locali della Picenum Plast (via dell’Industria al civico 1) a partire dalle 9:30.

A questo tradizionale appuntamento di inizio anno, in cui si analizzeranno le novità delle norme attuative dettate dalla FCI e si ripercorrerà a grandi linee il lavoro svolto nel 2022, interverranno Lino Secchi e Massimo Romanelli (presidente e vice presidente vicario FCI Marche), Federica Guarniero (componente della commissione nazionale dei giudici di gara FCI), Pietro Cesetti (sindaco di Magliano di Tenna), Simeone Sardella (giudice sportivo regionale FCI Marche) ed Enrica Quintili (titolare Picenum Plast) per conferire quel tocco di importanza necessario per rendere il dibattito più qualificante e di sicuro interesse per gli argomenti che verranno trattati.

foto d’archivio convegno giudici 2018 a Petritoli