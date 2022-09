A Ripatransone i corsi dell’UTES – Università di tutte le età e del tempo libero

Prosegue con successo la collaborazione tra i comuni del Piceno e l’UTES – Università di tutte le età e del tempo libero – di San Benedetto del Tronto che si appresta a portare la sua offerta culturale, pratica e per il tempo libero anche a Ripatransone. L’offerta formativa diventa un punto di riferimento per la comunità.

Appuntamento Sabato 1° ottobre, alle ore 21.00 presso il Teatro “Luigi Mercantini” di Ripatransone, dove verranno presentati i corsi di:

Smartphone e Tablet – per l’approfondimento e la comprensione dell’utilizzo, ormai indispensabile, di cellulare o tablet.

Anagrafe digitale – per apprendere tutti i passaggi e le procedure necessarie per acquisire, tramite la nostra identità digitale (SPID), tutti i documenti e certificati che l’anagrafe fornisce direttamente online.

Computer per principianti – tutte le conoscenze necessarie per l’utilizzo completo del nostro PC, che continua fino ad ora a nascondere le sue potenzialità complete, dietro una barriera di operazioni, spesso incomprensibili, che non si è capaci di fare.

Ceramica e pittura – un percorso di manualità che parte dalla lavorazione della ceramica alla decorazione attraverso la realizzazione di oggetti.

Lingua italiana per stranieri – un corso GRATUITO volto all’integrazione degli ospiti stranieri residenti nel territorio, un supporto didattico completo.

Cucina di pesce – un corso teorico pratico completo che parte dalle basi, pulizia del pesce e cucina dall’antipasto al secondo piatto.

Alle 21.30, l’UTES aprirà il nuovo anno accademico con lo spettacolo “UTES IN FESTA” dove si esibiranno i gruppi di ballo UTES.

Per ogni ulteriore delucidazione o per ogni iscrizione, l’UTES è a disposizione e ricorda che i posti sono limitati e il costo dei corsi è davvero accessibile a tutti. Per maggiori dettagli: 347 6581180 – 0735 781465, [email protected], www.utes.academy.