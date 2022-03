A Sant’Elpidio a Mare il Trofeo Giuliano Renzi

È filata via liscia la settima edizione del Trofeo Giuliano Renzi che ha riproposto la conferma delle categorie esordienti e allievi, più la novità della categoria juniores.

Un trionfo di sport giovanile sulle strade di Sant’Elpidio a Mare a dimostrazione che, anche in un periodo di difficoltà post emergenza Covid-19, si è riusciti a far vivere momenti di agonismo puro e di condivisione agli occhi del pubblico e di tutti gli appassionati grazie agli ammirevoli sforzi della società organizzatrice della OP Bike che ha aperto le danze il giorno prima con lo svolgimento delle gare di short track giovanile under 13 con il Memorial Tommaso Romanelli in contrada Luce.

La gara juniores di 75 chilometri ha assunto presto una fisionomia ben definita con la fuga di 15 corridori da cui poi Lorenzo Anniballi (Sidermec-F.lli Vitali) e Lorenzo Montanari (Sidermec-F.lli Vitali) hanno avuto la marcia in più per conquistare il primo e il secondo posto davanti a Matteo Fiorini (Pedale Chiaravallese), Filippo Fiorentini (Sidermec-F.lli Vitali), Federico Di Mauro (Gulp! Pool Val Vibrata), Francesco Menghini (OP Bike-Pedale Rossoblu), Gabriele Casanova (Pedale Chiaravallese), Diego Bracalente (Scap Trodica di Morrovalle), Nicolò Di Giacomo (Vini Fantini Sportur Free Bike) e Luca Scarponi (Monex Pro Cycling Team).

Ancora una fuga a decidere le sorti della gara allievi di 50 chilometri. Thomas Bolognesi (Polisportiva Fiumicinese Fait Adriatica) si è aggiudicato il successo al culmine di una formidabile contesa con Alex Cecconi (Pedale Chiaravallese), Nicolò Papa (Polisportiva Fiumicinese Fait Adriatica), Leonardo Meccia (Polisportiva Fiumicinese Fait Adriatica), Diego Pierini (Alma Juventus Fano), Gianmarco Pinton (OP Bike), Mattia Persiani (Pedale Rossoblu Picenum), Luca Di Lupidio (OP Bike), Francesco Zandri (Recanati Marinelli Cantarini) e Thomas Bondi (Polisportiva Fiumicinese Fait Adriatica).

Gara unica per gli esordienti su distanza comune di 25 chilometri ma con la stesura delle classifiche separate per i ragazzi di primo e secondo anno.

A salire in cattedra l’Alma Juventus Fano, sospinta dalla voglia di fare bene per l’omaggio a Marco Ragnetti. In gara Edoardo Tesei e Alessandro Baldelli hanno monopolizzato le prime due posizioni tra i ragazzi di secondo anno con dedica speciale all’amico e al campione che non è più nel gruppo da poco più di due settimane. A Valerio Candeloro (Pedale Teate), Giulio Biancalana (Velo Club Assisi Racing Bastia), Filippo Girotti (Potentia Rinascita), Elena De Laurentiis (Acd Guarenna), Giorgio De Angelis (Stampi Italia Civitanova), Pietro Battistelli (Velo Club Racing Assisi Bastia), Giacomo Iacubino (Velo Club Cattolica) e Giulio Guerra (UC Città di Castello) i piazzamenti tra il terzo e il decimo posto.

Parallelamente molto combattuta la gara tra le matricole di primo anno dove Edoardo Fiorini (Pedale Chiaravallese) l’ha spuntata davanti a Nicolò Arena (Team Go Fast), Andrea Mariucci (Velo Club Racing Assisi Bastia), Flavio Camilletti (UC Foligno), Samuele Moretti (UC Foligno), Leandro Musta (Velo Club Racing Assisi Bastia), Marco Grifone (Pedale Teate), Gianmarco Paolinelli (Pedale Chiaravallese), Filippo Cingolani (Team Cingolani) e Youssef Dahani (Alma Juventus Fano).

In campo femminile bella performance non solo per De Laurentiis (sesta in promiscuità con gli esordienti secondo anno) ma anche per Alice Testone (Team Go Fast) e Giulia Cerquetella (Associazione Ciclistica Recanati) tra le donne allieve. Onorevole prestazione tra le donne esordienti per Marta D’Incecco (Team Go Fast) prima della sua categoria.

I CAMPIONI PROVINCIALI STRADA 2022 FCI ASCOLI PICENO-FERMO

Allievi: Gianmarco Pinton (OP Bike)

Juniores: Francesco Menghini (OP Bike-Pedale Rossoblu)