Europeo Cadetti, la marchigiana Sofia Giordani medaglia d’oro con la squadra di fioretto

La marchigiana Sofia Giordani medaglia d’oro con la squadra di fioretto all’Europeo Cadetti di Tallin.

Un risultato spettacolare quello appena conquistato nella terza giornata di gare del Campionato Europeo Cadetti di Tallin dalla rappresentativa azzurra nel Fioretto a squadre.

L’Italia, infatti, ha ottenuto una importantissima medaglia d’oro battendo la Polonia in finale per 45-36, dopo aver superato ai quarti la Francia per 45 a 33.

Nel quartetto italiano, Greta Collini, Vittoria Pinna, Mariavittoria Elvira Berretta e la fiorettista marchigiana, iscritta al Club Scherma Jesi, Sofia Giordani.

