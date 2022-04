A Torchiaro il progetto Coltiviamo il futuro

Presso il Circolo Acli di Torchiaro, domenica, si è svolta con una grande partecipazione di ospiti la cena degustazione dedicata alla valorizzazione della cucina povera e alle ricette della tradizione. L’iniziativa si inserisce nel progetto “Coltiviamo il futuro“ che ha come obiettivo proprio la riscoperta delle cucina di stagione e delle tradizioni, favorendo lo scambio intergenerazionale.

La cucina della tradizione -da sempre- ha posto molta attenzione per evitare lo spreco e valorizzare i prodotti di stagione.

Nel suo intervento il Presidente del Circolo, Giulio Vesprini, ha sottolineato l’importanza dello scambio intergenerazionali, con le cuoche che hanno raccontato e coinvolto i giovani nelle ricette della tradizione.

Maurizio Petrocchi (presidente Acli provincia di Fermo), nel suo saluto ha sottolineato l’importanza del progetto e ha ringraziato il Circolo che ha accettato con grande entusiasmo. “Il Circolo Acli di Torchiaro è molto attivo ed è molto attento al coinvolgimento di tutta la comunità: voglio ricordare il laboratorio di ricamo, che si svolge ogni domenica e le cene interculturali con molti ospiti inglesi che si svolgono ogni mercoledì. Sono contento di questa iniziativa che ha permesso di affrontare il tema del non spreco e la trasmissione delle tradizioni. Sò che la ricetta del dolce di questa sera, il ciambellotto tipico del periodo pasquale, è stata tramandata dalla nonna alla nipote, che hanno preparato il dolce insieme.”

A conclusione della serata, un breve saluto del Sindaco di Ponzano, Ezio Iacopini, che ha sottolineato l’importanza delle attività del Circolo e la sua funzione di scambio intergenerazionale: “Grazie per questa bella iniziativa che permette di l’aggregazione e la trasmissione delle tradizioni. La cucina legata alle stagione è una cucina semplice, ma ricca di sapori e piena di valori. Ringrazio la comunità di Torchiaro perchè è una frazione viva, fortemente coesa ed impegnata nella trasmissione della tradizione.”

Il prossimo appuntamento del progetto, sottolineano gli organizzatori, si svolgerà mercoledì 20 aprile, con il webimar dedicato all’economia circolare e alle esperienze di aziende che sviluppano progetti concreti.

Ricordiamo che il progetto è realizzato nell’ambito del bando “[email protected] AL TEMPO DEL SISMA” con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia.