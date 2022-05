Academy MarottaMondolfo, a giugno l’Atalanta Football Camp: scuola calcio per bambini

La prestigiosa collaborazione tra Academy MarottaMondolfo e Atalanta che va avanti da anni proficuamente regalerà a giugno un evento tanto atteso quanto importante: il Football Camp. Un’occasione unica per bambini e bambine per vivere una straordinaria esperienza con gli istruttori di uno dei migliori settori giovanili d’Italia. L’appuntamento è dal 20 al 24 giugno a Mondolfo.

«L’estate – spiegano i dirigenti dell’Academy – inizierà quest’anno con un evento che rappresenta soltanto una delle attività legate al rapporto di affiliazione tra Atalanta BC e A.S.D. Academy MarottaMondolfo. L’affiliazione con l’Atalanta rappresenta un punto cardine del progetto del settore giovanile ed il camp va a completare una stagione sicuramente positiva, sia per la società sia per i tanti ragazzi del settore giovanile, e sarà di buon auspicio per la stagione 2022-2023 in cui confermeremo la collaborazione con la società bergamasca».

Dal 20 al 24 giugno la società blu-granata ospiterà, per la prima volta, presso l’impianto sportivo di Via Fermi a Mondolfo il ‘Football Camp’ bergamasco, la scuola calcio per bambini e bambine dai 6 ai 14 anni per vivere una esperienza di 5 giorni insieme agli istruttori dell’Atalanta. Il camp è aperto ai tesserati anche di altre società e anche a chi si approccia per la prima volta al gioco del calcio. Dopo una verifica a inizio Camp gli allenatori dell’Atalanta valuteranno il livello di partenza di ciascun partecipante, così da creare gruppi omogenei per abilità ed età. A fine Camp ogni bambino vedrà riconosciuti i propri progressi su una vera pagella con i giudizi degli allenatori che lo hanno seguito durante la settimana.

Il programma delle giornate sarà il seguente: 8.30 – 9.00 arrivo al camp; 9.30 – 12.00 allenamenti sul campo; 12.30 – 15.00 pranzo e attività ricreative; 15.00 – 17.45 allenamenti sul campo; 18.00 – 18.30 fine giornata.

Sotto la guida degli allenatori della società bergamasca i giovani calciatori potranno sperimentare come sia divertente imparare il calcio attraverso esercizi adeguati, ma soprattutto giocando. Sia al mattino che al pomeriggio i ragazzi si eserciteranno seguendo un programma dettagliato in base al traguardo da raggiungere.

L’obiettivo è quello di proporre quotidianamente ai ragazzi suggerimenti utili per imparare correttamente le tecniche del gioco del calcio e dare ulteriori stimoli per accrescere la motivazione verso la pratica dello sport che amano.

I servizi offerti non si limitano all’ambito sportivo ma riguardano anche quello educativo, ricreativo e culturale.

La scuola calcio non rappresenta solamente un centro estivo, ma un’esperienza educativa importante, un’opportunità per acquisire autonomia, imparando a gestire il proprio materiale nell’arco della giornata, il rispetto delle regole e del gruppo: imparare quindi ad essere, prima che giocatori, delle persone corrette. Questi saranno gli obiettivi, oltre a quelli propriamente tecnici, che i giovani calciatori cercheranno di raggiungere sotto la guida attenta e competente degli istruttori. Le iscrizioni vanno effettuate nel sito www.atalantacamp.it direttamente dai genitori.

Il costo del camp è di 275 euro (con sconti dal secondo figlio) e la quota comprende le attività tecniche sul campo, il kit abbigliamento JOMA (composto da 2 maglie da allenamento, 2 pantaloncini da allenamento, 2 calzettoni da allenamento, 1 maglia di rappresentanza, 1 pantaloncino di rappresentanza, 1 zaino con portascarpe, 1 cappellino), pranzo, assicurazione RC e infortuni, attestato di partecipazione.

Documentazione necessaria per effettuare l’iscrizione: fotocopia documento di identità del ragazzo/a iscritti; fotocopia certificato medico di buona salute; fotocopia tessera sanitaria; fotocopia tessera vaccinazioni; autocertificazione (verrà inviata via e-mail a iscrizione effettuata); nulla osta della propria società sportiva di appartenenza (solamente per ragazzi/e del 2007); stampa della conferma di avvenuta iscrizione (ricevuta via e-mail).

Informazioni: pagina Facebook Academy MarottaMondolfo