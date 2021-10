Accademia dello Stoccafisso all’Anconitana promuove iniziative di qualità

Una settimana intensa quella dell’Accademia dello Stoccafisso all’Anconitana, che ha promosso due importanti iniziative, la conviviale presso il Ristorante Gino di Ancona e l’evento presso la manifestazione di Tipicità in Blu presso la Mole Vanvitelliana.

L’accademia prosegue infatti nelle iniziative di valorizzazione delle tipicità anconetane, ed in questa settimana è stata organizzata la consueta conviviale a base di stoccafisso all’anconitana presso il ristorante da Gino di Ancona, programmata per giovedì 30 settembre, che per l’elevato numero di partecipanti è stata replicata venerdì 1° ottobre ; due serate dedicate al vincistocco ed allo stoccafisso cucinato dalla Chef Michela Polverini sulla base della ricetta dell’Accademia, con stoccafisso, pomodorini, patate, olio extravergine e spezie, accompagnati dal tradizionale verdicchio dei Castelli di Jesi, ma anche da un rosso “Lacrima” per quanti preferiscono lo stoccafisso con il rosso. Tutti i prodotti , ad eccezione dello stoccafisso, di origine marchigiana. Dure serate quindi dedicate al buon cibo ed ai prodotti a km zero.

Inoltre anche quest’anno, sabato 1° ottobre, l’Accademia dello Stoccafisso all’anconitana ha partecipato a Tipicità in Blu, presentando ai visitatori il mitico Stoccafisso preparato per noi dallo Chef Luca e Andrea Di Benedetto di Vino e Cucina Miscia.

In queste occasioni i dirigenti dell’Accademia, dal Presidente Pericle Truja, al Vice Presidente Vicario Aldo Roscioni, alla Vice Presidente Cassandra Mengarelli, al Tesoriere Gilberto Gasparoni ed ai consiglieri intervenuti Andrea Pistoli, Mauro Tiriduzzi, Patrizia Niccolaini, Marco Ascoli Marchetti, Bruno Ulisse e Andrea Gioia hanno illustrato l’attività dell’Accademia nella stagione estiva con l’Assemblea di luglio al “Fortino Napoleonico” di Ancona e con la conviviale di Loreto presso la Pasticceria Il Picchio, con “Pizza e Gelato” di Agosto, annunciando nuovi ed importanti eventi per fine ottobre.

L’accademia sta svolgendo una importante attività sociale tanto che il numero dei soci nel 2021, nonostante le limitazioni della pandemia ha superato quota 140; un risultato importantissimo che sprona il consiglio a mettere in campo iniziative di qualità.





