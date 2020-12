Inaugurata ieri al Centro Papa Giovanni XXIII la Stanza Multisensoriale Snoezelen donata dal Rotary Ancona Conero per le persone con disabilità che vivono o frequentano il Centro

Una donazione natalizia estremamente significativa quella del Rotary Club Ancona Conero per le persone con disabilità che vivono o frequentano il Centro Papa Giovanni XXIII: un’intera Stanza Multisensoriale allestita secondo i dettami del Metodo Snoezelen.

Ma che cos’è una Sala Snoezelen?

Un ambiente multisensoriale fornito di stimoli controllabili e modulabili (luci, colori, esperienze tattili), ma soprattutto un approccio relazionale basato sull’accompagnamento e la selezione delle attività da proporre, un incontro tra attivazione e rilassamento.

Nasce negli anni ’70, in Olanda, dal lavoro di Ad Verheul e Jan Hulsegge, ed è particolarmente indicata per le persone con disabilità cognitive e di sviluppo, in particolare con disturbo dello spettro autistico.

La nuova Stanza è stata inaugurata ieri, Venerdì 11 Dicembre alle ore 14.30 anche attraverso una diretta sulla pagina Facebook del Centro. Erano presenti il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Centro Papa Giovanni XXIII e alcune personalità del generoso Club Service donatore, il Rotary Ancona Conero, che spesso negli ultimi anni ha sostenuto concretamente le attività del Centro e i progetti volti a garantire l’autonomia, la dignità e l’integrazione delle persone con disabilità ed a migliorare la qualità delle loro vita.

Il Centro Papa Giovanni XXIII Onlus di Ancona gestisce servizi per la disabilità dal 1997: con due Centri Diurni, due Comunità Residenziali e “Casa Sollievo”, un appartamento di pronta accoglienza per persone disabili, si impegna quotidianamente a promuovere il rispetto, la dignità, il diritto all’autonomia e alla felicità delle persone disabili.

Per maggiori informazioni www.centropapagiovanni.it