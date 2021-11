‘Altra scena al Teatrino Campana’ venerdì 19 novembre

‘Altra scena al Teatrino Campana’, rassegna promossa dall’Istituto Campana per l’Istruzione Permanente di Osimo in collaborazione con l’associazione Nuovi Linguaggi ed il contributo del Ministero della Cultura, prosegue venerdì 19 novembre alle ore 21.15 con ‘TEATRO CHE PASSIONE!’, di Andrea Bartola e Michele Salvatori, con Valentina Antinori e Sofia Pinesi, prod. Ubo Teatro.

Lo spettacolo racconta la magia che accade in teatro, la vita dell’attore e il suo mondo: cosa lo spinge a recitare, le emozioni che lo attraversano, il dietro le quinte prima di entrare in scena, fare la memoria, dimenticare le battute, i rituali, le superstizioni, l’interpretazione e… gli applausi finali. In scena le due attrici intratterranno il pubblico con degli ingredienti inconfondibili: comicità, freddure e lazzi, senza perdere di vista la sfera emozionale e interpretativa. I ragazzi rimarranno affascinati e stupiti dai vari personaggi, caratterizzati da costumi stravaganti e sfarzosi.

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria al sito www.eventbrite.it o al numero 071.714436.

Obbligo di Green Pass.

Inizio spettacoli ore 21.15.