ANAP: situazione politica preoccupante per anziani e fragili

“La crisi politica, le incertezze in cui si muove il nostro Paese, le ripercussioni della guerra in Ucraina sull’economia e la quotidianità di imprese e famiglie ci preoccupa moltissimo”.

Così Claudio Maria Latini, Presidente di ANAP Confartigianato Ancona-Pesaro Urbino che sottolinea come, se la situazione è complessa per tutti, a pagare però le conseguenze maggiori siano le fasce più deboli della popolazione per le quali è già diminuito il potere di acquisto di salari e pensioni.

“La crisi di Governo e le dimissioni del Presidente Draghi sono arrivate proprio quando erano in corso i lavori per interventi legislativi importanti per l’economia e il sociale. Stava per essere completato, soprattutto, l’iter di riforma della legge sulla non autosufficienza che attendiamo da 30 anni. I più fragili hanno diritto all’assistenza e ad adeguati livelli essenziali sanitari e sociali. Ci auguriamo pertanto che il lavoro svolto sin qui non vada disperso e che il Ddl delega arrivi in Parlamento, perché la prossima legislatura possa partire dal testo di riforma già predisposto”, dice Latini che auspica che la campagna elettorale appena iniziata venga condotta, sia a livello nazionale che regionale, con senso di responsabilità da parte delle forze politiche e che porti a costruire, indipendentemente da chi vincerà le elezioni, un Parlamento solido, capace di dare le risposte che il Paese aspetta sul fronte economico, ma anche sociale.

“È indispensabile mettere in campo le energie migliori, dare continuità all’azione di Governo per aiutare famiglie e imprese, contrastando la povertà vecchia e nuova e dando risposte a quel terzo di italiani, costituito da anziani e pensionati, che possono svolgere un ruolo attivo ed essere una risorsa per la società”.

