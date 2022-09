Ancona-Gubbio 0-1, Colavitto: Partita dai mille punti tecnici e caratteriali

L’allenatore Colavitto commenta l’amaro ko interno subito dal suo Ancona contro il Gubbio.

“Prestazione insufficiente? La squadra ha prodotto poco ma dispiace per come è arrivata la sconfitta. Portare a casa il risultato utile era importante: mi ha dato tanti spunti questa partita, dal punto di vista tecnico e caratteriale. Significa che devo mettere in campo tutto me stesso per migliorare gli aspetti che sono venuti fuori da questa sconfitta. In una parola: io devo lavorare di più. Perché con la superiorità numerica non abbiamo fatto di più? Ma nel calcio di oggi avere l’uomo in più non significa automaticamente andare facilmente al tiro e al gol, oggi tutte le squadre fanno una fase di non possesso molto organizzata. Andare a casa su un risultato utile e lavorare sugli aspetti odierni sarebbe stato meglio, ma il campo ha detto altrimenti. E noi dovremo lavorare dopo una sconfitta. Devo lavorare a tutto tondo e cercare di fare in modo che questi aspetti che vanno migliorati possibilmente con prestazioni meno di pancia e più di testa e di gamba. Inizieremo la settimana più incazzati di prima”.

