Ancona, i convocati di mister Donadel per il ritiro di Cingoli

Ventisette i biancorossi che prenderanno parte al ritiro di Cingoli per entrare nel vivo della preparazione estiva dell’Ancona in vista della prossima stagione sportiva di serie C.

Di seguito l’elenco dei convocati da parte di Mister Donadel che prepareranno il prossimo esordio nel campionato di serie C in cui i dorici vorranno recitare un ruolo da protagonisti.

PORTIERI: Perucchini, Vitali, Perri.

DIFENSORI: Agyemang, Antoniazzi, Barnabà, Bugari, Camigliano, Cella, De Santis, Dutu, Marenco, Martina.

CENTROCAMPISTI: Basso, D’Eramo, Gatto, Mazzoni, Paglialunga, Paolucci, Simonetti, Useini.

ATTACCANTI: Energe, Lombardi, Mattioli, Moretti, Petrella, Spagnoli.

*Perri, Antoniazzi, Bugari, Paglialunga, Useini e Mazzoni, sono giovani della Primavera aggregati alla prima squadra.