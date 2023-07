Denuncia disagio per caldo, ispezione dei NAS in una RSA di Ascoli

Ispezione effettuata ieri pomeriggio dai carabinieri del Nas presso la Rsa Luciani ad Ascoli, dove era stata denunciata una situazione di disagio per gli anziani ospiti a causa del caldo.

Era stata la figlia di un’anziana a presentare un esposto, informandone anche la Prefettura e la direzione dell’Ast di Ascoli che gestisce la residenza sanitaria assistenziale.

I controlli saranno estesi anche alle altre due Rsa ascolane, quella di Offida e quella di Acquasanta Terme.

Alla Rsa di Ascoli i Nas non avrebbero trovato situazioni di particolare gravità, anche se è stata sollecitata la fornitura di condizionatori d’aria portatili, per la quale la direzione sanitaria ha fatto sapere di essersi già mossa e che erano in fase di distribuzione.