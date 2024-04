Operazione Alto Impatto della Polizia a Fano

L’operazione “Alto Impatto” e altri servizi straordinari di controllo del territorio, condotti nel comune di Fano con la collaborazione della Polizia Locale e delle unità cinofile della Guardia di Finanza, mirano a contrastare la devianza giovanile, in particolare lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti, i vandalismi e i reati contro il patrimonio.

I controlli si sono concentrati principalmente nel centro storico e in alcune aree periferiche. Durante le operazioni sono state controllate 220 persone, 49 veicoli e 6 esercizi pubblici. Uno di questi esercizi, situato nel centro storico e dedicato a giochi e scommesse, è stato sanzionato con una multa di €6.666,66 per la presenza di due minorenni al suo interno.

Sono state segnalate amministrativamente alla Prefettura 16 persone trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale, mentre sono stati effettuati 16 sequestri di stupefacenti, per un totale di 35 grammi di sostanza. Inoltre, uno straniero è stato sottoposto alla procedura di espulsione dopo essere stato trovato in possesso di un coltello a serramanico nei pressi della stazione ferroviaria.

Durante i controlli nei pressi del Pincio, due autobus utilizzati dagli studenti sono stati verificati, e all’interno sono stati trovati complessivamente 4 grammi di sostanza stupefacente (hashish). Dieci studenti minorenni sono stati controllati dopo aver acquistato sigarette utilizzando tessere sanitarie intestate ai genitori, alcune delle quali risultavano attive, altre scadute o smarrite e intestate a terzi.