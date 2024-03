Tra sabato e domenica arriva l’ora legale: lancette in avanti

Ricordarsi alle due di spostare le lancette in avanti di un’ora

Il cambio dell’ora legale è sempre un momento significativo nell’anno, portando con sé una serie di effetti sia sulle nostre abitudini quotidiane che sulle questioni più ampie legate alla salute, all’energia e all’ambiente.

Prepariamoci, così, a spostare le lancette in avanti nella notte tra sabato 30 e domenica 31, e scopriamo cosa ci aspetta.

L’importanza del cambio d’ora

L’ora legale non è solo un rituale annuale per spostare le lancette dell’orologio, ma ha un impatto tangibile su diversi aspetti della nostra vita quotidiana.

Una petizione per l’ora legale permanente. Attualmente, un movimento crescente, sostenuto dalla Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) e da Consumerismo No Profit, cerca di rendere permanente l’ora legale tutto l’anno. La petizione ha già raccolto oltre 336 mila firme, evidenziando l’interesse e l’importanza del tema per molti cittadini.

Risparmio energetico e benefici anche ambientali. Secondo le stime di Terna, l’ora legale porterà a un risparmio di circa 90 milioni di euro in Italia durante i sette mesi in cui è in vigore. Questo si traduce in un minore consumo di energia elettrica, con un risparmio stimato di circa 370 milioni di kWh e una significativa riduzione di circa 170 mila tonnellate di emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera.

Le origini dell’ora legale

L’idea dell’ora legale risale a Benjamin Franklin, proposta nel 1784 con l’obiettivo di ottimizzare l’uso della luce solare e ridurre il consumo di candele.

Solo nel 1916 l’Italia ha adottato l’ora legale, seguendo l’esempio del Regno Unito dopo la prima guerra mondiale.

Dopo anni di dibattito, un coordinamento a livello europeo per il passaggio all’ora legale è stato stabilito solo nel 1996.

Benefici economici e ambientali nel tempo

Il risparmio energetico ottenuto grazie all’ora legale ha avuto un impatto significativo nel corso degli anni.

Dal 2004 al 2023, secondo l’analisi di Terna, l’Italia ha risparmiato complessivamente circa 11,7 miliardi di kWh di energia elettrica grazie all’ora legale, con un risparmio economico stimato di circa 2,2 miliardi di euro per i cittadini.

Consigli utili per affrontare il cambio d’ora

Il passaggio all’ora legale può influenzare il nostro benessere e il nostro ciclo sonno-veglia.

Ecco alcuni consigli utili per affrontare al meglio questo cambiamento:

Mantenere una Routine Costante: Dopo il cambio, cerca di alzarti e andare a dormire alla stessa ora ogni giorno per aiutare il tuo corpo ad adattarsi gradualmente al nuovo orario.

Esercizio Fisico: Fai un po’ di attività fisica durante la giornata per favorire il sonno la sera e ridurre lo stress causato dal cambiamento.

Alimentazione: Consuma i pasti alla solita ora per aiutare il tuo corpo a regolarsi rapidamente.

L’ora legale non è solo una questione di spostamento delle lancette dell’orologio, ma ha un impatto significativo sulla nostra salute, sul risparmio energetico e sull’ambiente.