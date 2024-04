Ancona, la polizia denuncia ubriaco con una grossa forbice

Ancona – Durante un servizio di routine, la Polizia interviene per fermare un individuo molesto in uno stato di ebbrezza, armato di una grossa forbice, suscitando preoccupazione tra i passanti.

Durante un normale servizio di controllo del territorio, i poliziotti ricevono segnalazioni riguardanti un uomo molesto nelle vicinanze di piazza XXIV Maggio.

L’uomo, italiano di circa 50 anni con precedenti penali, appare visibilmente ubriaco e sta importunando automobilisti e pedoni nell’area pedonale.

Dopo l’intercettazione, gli agenti identificano immediatamente l’uomo, notando i segni evidenti di ubriachezza, come l’alito alcolico e l’andatura barcollante.

Durante la procedura di identificazione, l’uomo si mostra ostile e tenta di nascondere una grande forbice nei suoi jeans. Alla richiesta di spiegazioni, risponde in modo aggressivo, mostrando scarso rispetto verso gli agenti e dicendo “fatevi i ca*** vostri”

Data la pericolosità della situazione, l’uomo viene immediatamente condotto in Questura e la forbice viene sequestrata. Viene quindi denunciato per ubriachezza manifesta e per il possesso ingiustificato di arma o oggetto atto ad offendere.

Il Questore valuterà nei prossimi giorni l’applicazione di misure preventive nei confronti dell’uomo, al fine di garantire la sicurezza della comunità.