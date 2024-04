Lite tra due donne degenera, interviene la polizia

E’ successo in via Marconi ad Ancona nella notte tra Pasqua e Pasquetta

Ancona – Durante la notte di Pasqua, la Polizia interviene in via Marconi in seguito per la segnalazione di una lite tra sei persone in un contesto di alterazione dovuta all’alcol.

Nella notte tra Pasqua e Pasquetta, gli agenti della Polizia sono stati chiamati a intervenire presso un locale in via Marconi a seguito di una segnalazione di lite tra sei persone, due donne e quattro uomini.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno constatato che la situazione era stata già sedata, ma hanno proceduto comunque all’identificazione dei presenti.

Le due donne coinvolte, entrambe di origine peruviana e circa 45 anni, hanno riferito di una lite verbale all’interno del locale, trasformata in una rissa all’esterno.

Il motivo della contesa sembra essere legato all’interesse per lo stesso uomo, anche se quest’ultimo non era presente sul posto.

Gli avventori del locale hanno cercato di separare le donne, che erano chiaramente in uno stato di alterazione psicofisica a causa dell’abuso di alcol.

Nonostante presentassero graffi al volto e alle mani, le donne hanno rifiutato l’intervento del personale sanitario.

Una volta ristabilita la tranquillità, gli agenti hanno concluso la loro operazione e ripreso il servizio di controllo del territorio.