Ancona, il preparatore Virgili: Squadra in ottima condizione fisica

Dopo lo stop natalizio, la truppa guidata da mister Colavitto ha ripreso a lavorare sul campo del Paolinelli in vista del posticipo serale di lunedì sera con il Pontedera. Punto della situazione con il Preparatore atletico dell’Ancona, professor Alberto Virgili.

“La squadra prima della pausa era in ottima condizione – ha detto -, questo hanno riferito i dati che analizziamo giornalmente. Pertanto siamo soddisfatti di quello che sta facendo il gruppo sotto tutti punti di vista. Purtroppo siamo stati condizionati dagli infortuni che hanno minato il nostro cammino nel girone di andata. Imprevisti che non sono stati né troppi né pochi, incidenti che vanno analizzati singolarmente. D’Eramo, per esempio, ha avuto due infortuni articolari (spalla e ginocchio), così come Perucchini (spalla) e Simonetti (mano), che è riuscito comunque a giocare. Spagnoli, infine, ha avuto un infortunio atipico (ginocchio). A livello muscolare, invece, ne contiamo quattro. Il più particolare è stato quello di Paolucci, a seguire Petrella, Moretti e Prezioso. Quest’ultimo ha riportato fastidi ad inizio preparazione, durante gli allenamenti di Cascia, ma è stato recuperato subito”. Ancora Virgili. “ I ragazzi sono stati professionisti anche in vacanza, perché nessuno si è presentato in sovrappeso – ha concluso -. Abbiamo ripreso gradualmente, ci sono otto giorni prima di affrontare il Pontedera. Ci saranno carichi adeguati. Il lavoro deve essere continuo nel tempo. Si lavora settimana per settimana, considerando la condizione dell’atleta”.