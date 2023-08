Ancona, il Questore emette Avvisi Orali e Foglio di Via Obbligatorio

Nei giorni scorsi si sono resi autori di fatti che hanno destato particolare allarme nella comunità dorica ed immediata è stata la reazione del Questore di Ancona, che ha disposto nei loro confronti provvedimenti di prevenzione, per impedire che possano continuare a delinquere.

Ci riferiamo a due, dei tre soggetti (uno era incensurato), che sono stati deferiti all’A.G. in quanto ritenuti responsabili in quanto colti in fragranza di reato, del tentativo di furto di circa 50 kg di rame, dall’immobile ex Telecom.

Arrestati dalle Volanti dell’U.P.G. e S.P. nell’immediatezza del fatto, a seguito della convalida dell’arresto, gli uomini della Polizia Anticrimine hanno provveduto a notificare loro rispettivamente l’Avviso Orale ed il F.V.O. Il primo provvedimento è stato disposto nei confronti di un appartenente ad una nota famiglia rom, stanziale ad Ancona, affinché, data soprattutto la giovane età del prevenuto, appena maggiorenne, possa essere distolto dalla commissione di altre condotte delittuose, con l’avvertimento che in caso di ulteriori condotte penalmente rilevanti, potrà essere proposta nei suoi confronti la misura della sorveglianza speciale.

Nei riguardi del correo invece è stata emessa dall’Ufficio Misure di Prevenzione la misura del F.V.O. da Ancona, trattandosi di soggetto italiano, anche questo appena diciannovenne, ma residente in provincia di Bologna, al quale è stato intimato di rientrare nel comune di residenza, con divieto di ritorno ad Ancona, per un anno.

Un ulteriore Avviso Orale è stato disposto nei confronti del soggetto trovato in possesso di stupefacenti finalizzati allo spaccio nel capanno attiguo ad un noto stabilimento balneare in zona Palombina.

Anche in questo caso si tratta di un giovane poco più che ventenne, ma già gravato fin dalla minore età di precedenti in materia di droga.

Queste ulteriori misure si aggiungono ai numerosissimi provvedimenti ( oltre 220) già emessi dal Questore nel primo semestre del 2023, su istruttoria dell’Ufficio Misure di Prevenzione.

Il Questore Capocasa: “Rimane sempre costante e continuo l’impegno della Polizia di Stato e delle altre FF.OO. per assicurare ai nostri concittadini e a quanti scelgono di trascorrere nella nostra provincia le loro vacanze, una realtà vivibile e civile. Nessuna tolleranza nei confronti di chi delinque”.