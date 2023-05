Ancona-Lucchese 1-1, pari e passaggio del turno per i dorici nei play off

Pari che vuol dire passaggio del turno per l’Ancona che sogna il colpo promozione in serie B.

Tribuna centrale affollata (presenti tanti ex e addetti ai lavori tra cui i capitani Massimo Gadda e Salvatore Mastronunzio vicini al Condor Massimo Agostini e Andrea Bruniera) ma poche emozioni nella prima frazione. L’unico brivido degno di nota alla mezzora con un presunto rigore non sanzionato a Paolucci atterrato in area. Nella ripresa i dorici sciupano la palla del vantaggio con Di Massimo, Simonetti e Moretti fino a subire gol negli ultimi dieci minuti di gara. Il gol della beffa lo mette a segno Romero, entrato da pochissimi minuti, e sembra determinante per l’eliminazione. A salvare tutti e spedire l’Ancona al secondo turno ci pensa Mondonico, primo gol stagionale, che fa esplodere il Del Conero. Con l’1-1 in virtù della miglior classifica l’Ancona passa il turno.

ANCONA-LUCCHESE 1-1

ANCONA (3-5-2) Perucchini; Fantoni (1’st Barnabà), Mondonico, Camigliano; Mezzoni (39’st Petrella), Simonetti, Gatto (32’st Basso), Paolucci, Martina; Di Massimo (25’st Moretti), Spagnoli (32’st Melchiorri) All. Donadel

LUCCHESE (4-3-3) Cucchietti; Alagna (35’st Romero), Tiritello, Benassai (4’st Bachini), De Maria; Tumbarello (35’st Fabbrini), Franco, Visconti (15’st Mastalli); Bruzzaniti, Panico , Di Quinzio (15’st Ravasio) All. Maraia

ARBITRO Caldera di Como

RETI 37’st Romero, 49’st Mondonico

NOTE ammoniti Panico, Fantoni, Donadel, Gatto, Mastalli, De Maria, Tumbarello, Simonetti, espulso Franco, angoli 6-1, recupero 0’+6’, spettatori 2642, incasso non comunicato