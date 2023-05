Ancona-Lucchese 1-1, Donadel: Buon atteggiamento dei ragazzi

Dopo Ancona-Lucchese, ecco il commento di Donadel felice per il passaggio del turno ai play off.

“Sapevamo di dover soffrire e così è stato. Avevamo lavorato a lungo sulla possibilità che la partita si sarebbe potuto mettere male. Questo è accaduto quando i nostri avversari sono passati in vantaggio. Ma appena la Lucchese è rientrata dall’esultanza dopo aver segnato, i ragazzi hanno cambiato vestito e hanno disputato un’altra partita. Ci siamo riusciti perché ci eravamo preparati a questo. Nel primo tempo abbiamo badato a non rischiare nulla, nella ripresa sono state create tre occasioni nitide. Dopo il gol dello 0-1 siamo andati a fare tutto quello che avevamo provato in settimana nel caso fosse accaduto quello che poi è successo. La fortuna che non avevamo avuto durante la gara, ci è stata restituita nel finale con il gol di Mondonico. Se Di Massimo, Simonetti o Moretti segnano una delle occasioni non avremmo visto questo finale. Sarebbe cambiato tutto, anche i giudizi. C’era troppa tensione, avevamo paura della palla. Nella ripresa le cose sono andate meglio. Devo lodare tutti i giocatori per l’atteggiamento, ognuno ha dato qualcosa in più nel momento di difficoltà”. Domani mattina, allenamento a porte aperte allo Stadio Del Conero.