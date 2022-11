Ancona, Mostra fotografica “L’Italia in Europa, l’Europa in Italia”

Verrà inaugurata, ad Ancona, martedì 29 novembre, alle ore 11.00, alla Facoltà di Economia “Giorgio Fuà” dell’Università Politecnica delle Marche, la mostra “L’Italia in Europa – L’Europa in Italia”. Realizzata dal Dipartimento per le Politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con l’agenzia Ansa in tutte le regioni, è promossa dalla Regione Marche (centro EUROPE DIRECT Regione Marche), l’Università Politecnica delle Marche e il Centro Documentazione Europea CASE (Centro Alti Studi Europei).

La mostra, che si terrà dal 29 novembre al 2 dicembre, in Piazzale Martelli (aperta al pubblico dalle ore 9.00 alle 18.30), racconta sia il processo di costruzione dell’Unione Europa, dalla sua fondazione ai giorni nostri, sia il rapporto tra Italia ed Europa. Attraverso foto, immagini e contenuti multimediali, ripercorre i momenti salienti dell’integrazione europea – dalla Guerra Fredda a oggi – e offre l’opportunità di conoscere non solo il percorso di costruzione dell’Unione e l’azione dell’Italia, ma soprattutto il “valore aggiunto” di essere cittadini europei. Inoltre, la mostra si avvale anche di un progetto di “realtà aumentata”: attraverso un’apposita app (“L’Italia in Europa – L’Europa in Italia” su Apple Store, “litaliaineuropa” su Play Store), è possibile attivare i contenuti multimediali cercando e inquadrando con il proprio dispositivo mobile (smartphone o tablet) le foto contrassegnate con l’icona play. Una visita interattiva per rivivere – come in una macchina del tempo – le tappe fondamentali della storia europea, gli eventi mondiali e i fatti di costume e società degli ultimi 60 anni, grazie alle foto storiche dell’Archivio fotografico dell’Ansa.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: https://www.politicheeuropee.gov.it/it/comunicazione/progetti-e-campagne/mostre-itineranti/