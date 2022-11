P&G e WWF inaugurano l’Aula Natura dell’Istituto Comprensivo “V. Tortoreto” di San Ginesio

San Ginesio – Promuovere e valorizzare spazi verdi per bambini e ragazzi nelle scuole italiane, con l’obiettivo di educare le nuove generazioni al rispetto dell’ambiente. È questo il leitmotiv del progetto Aule Natura del WWF, sostenuto da Procter & Gamble nell’ambito del programma di cittadinanza d’impresa “P&G per l’Italia”, col quale l’azienda sta realizzando azioni concrete di sostenibilità ambientale e sociale in tutto il Paese. Obiettivo dell’iniziativa è quello di realizzare, entro il 2024, oltre 50 Aule Natura nelle scuole di tutta Italia.

Per gli studenti della Primaria Costantini, l’Aula Natura è di circa 200 mq. Alcune essenze arbustive locali (sanguinello, alloro, crespino, sambuco, nocciolo e melograno) compongono su un lato dell’Aula Natura la siepe campestre, che crea un’area rifugio per passeriformi. Aiuole di aromatiche ed officinali invitano a un percorso sensoriale ricco di colori e profumi. Lo stagno didattico è in posizione centrale dell’aula natura, contornato da pietra arenaria locale. A ridosso un muretto a secco con piante aromatiche tappezzanti e a conclusione del percorso una siepe di officinali arbustive e un’aiuola con fiori melliferi richiameranno gli impollinatori selvatici, grazie anche ai bee hotel. Mangiatoie e nidi per passeriformi sono a “favore” di fototrappola. L’orto già esistente è stato recuperato e risistemato.

Ne usufruiranno 75 alunni nell’anno scolastico 2022/23 e 70 alunni nell’anno scolastico 2023/24.

Dopo il benvenuto del Dirigente Scolastico Prof. Claudio Orazi, sono intervenuti a presentare il progetto la Dott.ssa Darina Vitali, curatrice dell’Aula Natura di Passo San Ginesio e Responsabile del CEA “Sergio Romagnoli”, Referente dell’Oasi WWF Ripa Bianca di Jesi e Marco Pietroni, Presidente WWF Ancona Macerata. All’inaugurazione hanno partecipato anche la responsabile CREDIA WWF di San Ginesio Dott.ssa Federica di Luca, la Docente associata di Psicologia dello sviluppo e Psicologia dell’educazione Dipartimento di studi umanistici – Università di Macerata Prof.ssa Paola Nicolini, D.S. Dott.ssa Arianna Simonetti, il Sindaco di San Ginesio Giuliano Ciabocco, il Vicesindaco Daris Belli, l’Assessore all’ Istruzione e ai Servizi Sociali Maria Alessandrini, il Capogruppo di Maggioranza e Vicepresidente Unione Montana dei Monti Azzurri Francesco Paletti, Assessore Associazioni ed Eventi, Sport e Attività Ricreative Angela Mari, Assessore Urbanistica, Ricostruzione (SISMA) Giordano Saltari.

La scuola “D. e F. Costantini” è caratterizzata dal progetto scolastico “Dentro Fuori” inserito nel PTOF d’Istituto come progetto innovativo e sperimentale, in convenzione con l’Università̀ di Scienze della Formazione di Macerata. Il progetto nasce dall’idea di una scuola che aderisce alla pedagogia delle scuole all’aperto, in cui l’esterno è importante come l’interno e fra il dentro e il fuori non ci sono confini. Una scuola che si fa comunità̀ di ricerca e sperimentazione per implementare pratiche didattiche innovative in grado di rispondere al benessere del bambino, ai suoi bisogni formativi, valorizzandone le potenzialità̀ e le conoscenze. Nella scuola all’aperto si permette agli alunni di fare esperienza diretta in contesti reali, sia naturali che antropici, sugli spazi che vivono ed educano, senza perdere l’attenzione sul curricolo, sulle discipline e sulle competenze. Il percorso, pertanto, si colloca all’interno dell’ambiente di vita e delle relazioni umane, del territorio tutto, coinvolgendo l’intera comunità̀ scolastica, le famiglie e le agenzie territoriali.

I bambini sono guidati a fare scelte autonome e responsabili attraverso processi di scoperta e di riflessione critica, diventando così “cittadini attivi e consapevoli” capaci di impegnarsi per la costruzione di un futuro sostenibile.

Il Plesso della Scuola Primaria “Delia e Filippo Costantini” è collocato in una zona periferica distante circa 7 Km dal centro storico di San Ginesio. La scuola si situa in un bellissimo paesaggio collinare che ha per sfondo la catena montuosa dei Sibillini, ma si trova in una zona periferica, nelle vicinanze di vecchi stabilimenti industriali e depositi chiusi e in disuso, visto lo spopolamento che ha caratterizzato il territorio, anche a causa degli eventi sismici del 2016. San Ginesio, infatti, è nel cratere del sisma. Nel territorio non sono più̀ agibili le principali strutture di incontro e culturali (teatro, pinacoteca, biblioteca, chiese, oratorio, palestra) La già̀ fragile situazione post-sisma è stata aggravata dall’attuale pandemia, che ha toccato molto da vicino anche la scuola e la comunità̀ locale.

«Quella con il WWF è la più importante partnership mai realizzata da P&G in Italia a tema ambientale e si inserisce nel programma più ampio di cittadinanza d’impresa “P&G per l’Italia”, attraverso il quale vogliamo realizzare azioni concrete in Italia nell’ambito della sostenibilità ambientale e sociale – ha spiegato Riccardo Calvi, Direttore Comunicazione di P&G Italia. Siamo entusiasti di regalare agli studenti dell’Istituto Comprensivo “V. Tortoreto” – Scuola Primaria “D. e F. Costantini” un’Aula Natura, un prezioso spazio verde che coinvolge le nuove generazioni su un tema fondamentale quale l’educazione ambientale e la salvaguardia della biodiversità, che riteniamo cruciale per un reale sviluppo sostenibile. L’Aula Natura si unisce alle oltre 20 già realizzate in Italia insieme al WWF ed è un ulteriore passo avanti verso l’obiettivo di realizzarne più di 50 entro il 2024”.

«L’adozione di lezioni in ambiente aperto permette di migliorare la qualità dell’apprendimento superando quello che diversi studiosi hanno definito come vero e proprio disturbo da deficit di natura che comporta disattenzione, svogliatezza, noia, oltre ai tradizionali pericoli legati alla sedentarietà – ha detto Maria Antonietta Quadrelli, Responsabile Educazione WWF Italia. Crediamo molto in questo progetto che vede in Procter & Gamble Italia un sostenitore e promotore molto importante, perché riesce ad offrire il contatto con la natura ai più giovani, riqualificando spazi nelle scuole spesso degradati o inutilizzati, proponendo il loro utilizzo educativo per mettere le basi di una vera transizione ecologica e culturale. Questa è un’azione prioritaria per il WWF Italia, come anche dimostrare alle istituzioni comunali e provinciali che si può operare in questo senso”.

IL PROGETTO AULA NATURA

Lanciato dal WWF nel settembre 2020, dopo il primo lockdown, il tradizionale cortile della scuola diventa una piccola oasi di natura, una vera e propria aula all’aperto. L’Aula Natura è uno spazio con pareti fatte da siepi, bordure fiorite, cassoni per gli ortaggi, gabbie per gli insetti ed uno stagno. Una superficie “verde” di minimo 80mq che garantisce il distanziamento ottimale tra i piccoli studenti. Riproduce differenti microhabitat in cui osservare direttamente non solo le diverse forme di esseri viventi, ma anche la relazione che li collega tra di loro e con noi.

Per la scelta delle Aule Natura il WWF ha seguito tra gli altri anche criteri legati a scuole particolarmente bisognose di recuperare spazi all’aperto, ubicate in zone degradate o periferiche. Le Aule Natura godono del patrocinio dell’Associazione Culturale Pediatri (ACP).

A due anni dal lancio del progetto sono state realizzate 22 Aule Natura in tutta Italia, per un totale di 4.500 mq di giardini scolastici riqualificati ((in precedenza abbandonati o in condizioni di degrado). Attualmente sono quasi 11mila i bambini delle scuole primarie che possono utilizzare le aule.

LA PARTNERSHIP WWF – P&G

La collaborazione tra P&G Italia e WWF prevede quattro aree strategiche di intervento: educazione delle nuove generazioni, all’interno della quale P&G sosterrà il WWF nella realizzazione, di oltre 50 Aule Natura entro il 2024; sostegno a progetti di riqualificazione ambientale, tramite il quale P&G insieme al WWF riqualificherà più di un milione di metri quadrati di boschi in Italia sostenendo il progetto ReNature; programmi di educazione ad un uso più consapevole e responsabile dei prodotti a casa e formazione dei manager di domani attraverso percorsi di studio creati insieme all’Istituto Europeo per lo Sviluppo Sostenibile.