Animali maltrattati e denutriti, intervento dei Forestali a Fabriano.

Bruttissima storia di maltrattamenti di animali balzata all’attenzione delle cronache della nostra regione.

Malnutrito e malato. In queste condizioni è stato trovato un cane di razza American Staffordshire, dai Carabinieri Forestali della Stazione di Fabriano (Ancona).

Dopo una segnalazione, i militari sono intervenuti in un appartamento nel centro cittadino, insieme a un veterinario dell’Asur. L’animale si trovava in uno stato di grave malnutrizione e necessitava di cure urgenti per evitare ulteriori conseguenze al suo già precario stato di salute. Per evitare ulteriori sofferenze allo sfortunato cane, è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, un giovane fabrianese di 24 anni, e posto sotto sequestro penale dai Carabinieri Forestali, che lo hanno affidato al Servizio Veterinario. Il proprietario rischia le pene previste dall’articolo 727 del Codice Penale per aver detenuto il cane in condizioni incompatibili con la sua natura e cagionevoli di gravi sofferenze, che vanno da un anno di arresto ad ammende fino a 10mila euro.