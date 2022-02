Volley, Lube non stop: prevendita per la sfida contro Tonno Calippo Vibo Valentia

Prosegue la prevendita biglietti al botteghino e online per l’anticipo della 7a giornata di ritorno della SuperLega tra Cucine Lube Civitanova e Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, match in programma sabato 5 febbraio alle ore 18.30 (diretta RAI Sport, Volleyball TV e Radio Arancia) all’Eurosuole Forum. Reduci dalla vittoria al tie break nella maratona casalinga con Trento, i campioni d’Italia difendono l’imbattibilità nel girone di ritorno e inseguono il quinto successo consecutivo in Regular Season. Anche in questa occasione i tifosi biancorossi possono rappresentare l’uomo in più.

Il match è compreso nell’abbonamento stagionale!

BIGLIETTI NOMINATIVI

I ticket per i singoli match e gli abbonamenti stagionali sono nominativi e non possono essere ceduti a terzi, nemmeno a membri dello stesso nucleo familiare.

SUPER GREEN PASS E MASCHERINE

Accesso all’Eurosuole Forum consentito solo ai possessori di GREEN PASS RAFFORZATO (certificazione ottenuta in seguito a vaccinazione o guarigione) dotati di mascherina FFP2 (l’unico tipo consentito di protezione delle vie respiratorie) da indossare obbligatoriamente per tutta la durata della permanenza all’interno dell’impianto. Verifica documentazione all’ingresso.

VIVATICKET ONLINE E PUNTI VENDITA

Due le modalità proposte da Vivaticket: l’acquisto online, collegandosi al sito lubevolley.vivaticket.it, oppure recandosi nei punti vendita Vivaticket in Italia. Chi opta per il biglietto online può anche stamparlo e recarsi ai varchi di ingresso senza passare dal botteghino.

VENDITA BIGLIETTI E ORARI ALL’EUROSUOLE FORUM DI CIVITANOVA

Biglietti in vendita anche all’Eurosuole Forum dalle 17 alle 19. Sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 a inizio match

Per informazioni telefonare allo 0733-1999422 negli orari suddetti

PREZZI BIGLIETTI

PREMIUM (settore B): 50 Euro Intero, 40 Euro Ridotto*

GOLD (settori A-C): Biglietto numerato: 40 Euro Intero, 32 Euro Ridotto*

TRIBUNA (settori G-H-I): 30 Euro Intero, 24 Euro Ridotto*

GRADINATA: 20 Euro Intero, 15 Euro Ridotto*

*Ridotto Under 18 e Over 65 (in tutti i settori)

Vietato introdurre e consumare cibo e bevande all’interno del palas. Alla fine della partita sarà vietato il contatto fra giocatori e spettatori.