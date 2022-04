“Artifici sonori” al Teatrino Campana: venerdì 22 aprile

Dopo il successo del concerto pianistico di Andrea Pagani, prosegue la rassegna ARTIFICI SONORI, promossa dall’Istituto Campana per l’Istruzione Permanente di Osimo per festeggiare i 20 anni della riapertura del Teatrino dopo il restauro del 2022.

Venerdì 22 aprile alle ore 21.15 sarà la volta di SACRALE con Marco Fagotti in duo con il sassofonista Giovanni Ferri: un’opera musicale che attraverso “7 stanze sonore” racconta i passaggi di un percorso di evoluzione individuale.

Simbolicamente questo percorso si snoda all’interno di una struttura immaginaria, il SACRALE, che è per metafora il luogo-condizione da cui si inizia e quello a cui si giunge al termine del cammino. Ad ogni stanza corrisponde uno stato interiore che il suono cerca di descrivere nella sua essenzialità e nella sua particolarità. Ne scaturisce una tessitura compositiva mutevole ed emozionante, capace di trasformare il concerto in un’occasione meditativa, di relazione speciale con il pubblico. In questa versione a due, corredata dalle immagini filmiche di Mauro Santini, Fagotti e Ferri hanno voluto tradurre in formato “elettronico” tutte le trame e le sfumature della versione originale ricavandone un impasto timbrico completamente nuovo ma che conserva il grande potenziale trasformativo e spirituale della scrittura originale.

Il 13 maggio chiuderà Frida Neri in duo il bassista Filippo Macchiarelli in una performance di suoni, testi e melodie arcaiche e tradizioni potenti, dal sud Italia al Portogallo, attraversando Grecia e Balcani.

L’ingresso è gratuito.

Prenotazione consigliata al link http://campana.eventbrite.com/.

Obbligo di Super Green Pass e mascherina.