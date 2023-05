Ascoli-Cosenza 1-1, frenata per la corsa play off dei marchigiani

Pari amaro per l’Ascoli al Del Duca che perde terreno nella corsa ai play off promozione.

Pronti via, dopo pochi secondi il Cosenza sblocca: calcio d’angolo ospite, D’Orazio salta più in alto di tutti e porta i rossoblù in vantaggio. L’avvio si conferma elettrico, perché all’8’ l’Ascoli accarezza il pari con una zuccata di Forte di poco sopra la traversa. Al 25’ Finotto serve a Marras un assist perfetto solo da spingere in rete per il raddoppio del Cosenza ma l’attaccante spara incredibilmente sugli spalti. E poco più di 10’ più tardi l’Ascoli agguanta il pari con un gol mostruoso di Buchel: missile al volo dalla distanza e 1-1. In chiusura di primo tempo Dionisi sfiora il 2-1. Nella ripresa calano i ritmi, ma all’ora di gioco è ancora il portiere Micai il protagonista che nega a Proia il vantaggio bianconero. Poi sfiora il gol Meroni, ma la palla gol più importante arriva all’86’: Lungoy devia con la testa un tentativo di Caligara e centra la traversa.