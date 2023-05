Elezioni Amministrative, oltre 180 mila marchigiani alle urne: in calo affluenza

Election Day anche nelle Marche dove si svolgono alcune elezioni amministrative in comuni locali.

Sono 182.040 i marchigiani chiamati alle urne per le amministrative di domani domenica 14 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 15 maggio dalle 7 alle 15: 87.572 uomini, 94.468 donne.

Sono 1.226 i 18enni che votano per la prima volta.

Si vota in 15 Comuni: il principale è il capoluogo di regione, Ancona. Ci sono poi tre città con più di 15mila abitanti, che, come il capoluogo, potrebbero andare al ballottaggio se nessuno dei candidati supererà il 50% più uno dei voti: Falconara Marittima (Ancona), Porto Sant’Elpidio (Fermo), Grottammare (Ascoli Piceno). Infine 11 Comuni sotto i 15mila abitanti, dove si vota con turno unico: Chiaravalle, Maiolati Spontini, Morro d’Alba, Ostra Vetere, in provincia di Ancona; Gagliole, Penna San Giovanni, San Ginesio, in provincia di Macerata; Altidona e Montegiorgio, in provincia di Fermo; Castel di Lama e Ripatransone, in provincia di Ascoli Piceno.

Affluenza in calo per le amministrative nelle Marche registrata alle ore 12.