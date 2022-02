Ascoli-Crotone 2-1, Sottil: Sostituzioni decisive per la vittoria

Mister Sottil a fine partita ha commentato così la vittoria dell’Ascoli ottenuta in rimonta in casa contro il Crotone.

“Sono una persona che vive di emozioni, di pancia, mi è venuto d’istinto correre sotto la curva a fine gara, dopo che ero stato tre giornate fuori – per colpa mia e me ne assumo le responsabilità – e non succederà più. Sapevo sarebbe stata una gara ostica, difficile e con una vittoria ottenuta in questa maniera mi è venuto d’istinto andare ad abbracciare i tifosi. A un certo punto della gara avevo percepito che la squadra moralmente era in difficoltà, ma chi è entrato ha dato una sterzata, una svolta alla partita. Chi è entrato oggi dalla panchina più che mai ha dato un cambio di passo, inteso come freschezza mentale, come prendersi responsabilità nell’osare, non facendo il compitino, ma dosando ogni giocata cercando il colpo vincente, Paganini, Maistro, Iliev, Falasco, Bidaoui, tutti hanno dato un qualcosa in più. Oggi faccio i complimenti alla squadra per aver ottenuto 42 punti a 12 partite dalla fine. Sono molto fiero di essere l’allenatore di questi ragazzi”.