Ascoli, iscrizione alla B: Dall’Ara campo alternativo se Del Duca inagibile

L’Ascoli Calcio ha presentato la domanda di ammissione al Campionato Serie B 2023/24 corredata della documentazione richiesta, compresa quella attestante il pagamento degli emolumenti a tesserati, dipendenti e collaboratori. Grazie all’interessamento e al lavoro del Sindaco Marco Fioravanti, che, insieme alla società bianconera, si è mosso in prima persona con le forze istituzionali di Bologna – a partire dal Primo Cittadino Matteo Lepore – e i rappresentanti del club emiliano, l’Ascoli Calcio ha indicato formalmente quale impianto alternativo allo stadio Del Duca il “Renato Dall’Ara” di Bologna: si tratta di un adempimento necessario per provvedere all’iscrizione al Campionato, dal momento che ad oggi nello stadio cittadino sono in atto alcuni interventi straordinari di adeguamento dell’impianto di illuminazione alle nuove normative, nonché il rifacimento del manto erboso e l’implementazione dell’impianto di irrigazione.

I lavori termineranno entro la prima decade di agosto, pertanto non sarà necessario disputare alcuna partita lontano dal Del Duca.

L’Ascoli Calcio intende ringraziare tutte le forze istituzionali di Bologna e Ascoli Piceno per la disponibilità accordata, nonché il sindaco di Bologna Matteo Lepore e l’Amministratore Delegato del club emiliano, Dott. Claudio Fenucci, e il Sindaco di Ascoli Marco Fioravanti per essersi adoperati in sinergia col Club bianconero.