Incidente con una motozappa, morto 73 enne a Corridonia

Tragedia nelle campagne maceratesi dove un anziano ha perso la propria vita a causa di un incidente durante i propri lavori sui campi.

Un infortunio mortale è infatti accaduto ad un 73nne di Corridonia (Macerata) che è stato schiacciato da una motozappa mentre stava tentando di sistemarla all’interno di un capanno vicino casa.

L’incidente è avvenuto verso le 18.

E’ stata la moglie dell’uomo a scoprire quello che era successo e ad allertare subito il 118. I sanitari però non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per tutti gli accertamenti del caso.