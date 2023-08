Ascoli-Recanatese 1-2, Viali non fa dramma per la sconfitta in amichevole

L’Ascoli perde per 1-2 in amichevole contro la Recanatese con Simic nella ripresa a replicare la doppietta del giallorosso Ferretti nella prima frazione di gioco.

Mister Viali, al termine dell’amichevole con la Recanatese, ha commentato così la prova dei bianconeri:

“Sotto l’aspetto tecnico-tattico la squadra è cresciuta ancora, ha creato veramente tanto, ha manovrato, ha concesso poco, però, per assurdo, abbiamo subìto due gol non per fase difensiva fatta male, ma per fase di possesso e su questo dobbiamo lavorare. Al di là del risultato, in precampionato va allenata la mentalità da risultato, che esula dalla tattica, oggi da questo punto di vista non siamo stati perfetti”.

ASCOLI (4-3-2-1): Barosi; Adjapong, Botteghin (14’ st Bellusci), Simic, Haveri (37’ st Gnahore); Caligara (37’ st Manzari) , Buchel (1’ st Kraja), Masini (37’ st Giovane); Mendes (37’ st Falzerano), Millico; Forte. A disp. Bolletta, Mengucci, Re, Eramo, Quaranta, Cosimi, D’Uffizi, Dionisi, Falasco. All.: Viali

RECANATESE: Meli (1’ st Mascolo), Mane (28’ st Morrone M.) , Longobardi (1’ st Marinacci), Prisco (28’ st D’Angelo), Peretti (37’ st Capodacqua), Ferrante (37’ st Quacquarelli), Ferretti (1’ st Giampaolo), Raparo (11’ st Gomez), Melchiorri (11’ st Sinigagliesi), Sbaffo (37’ st Pesaresi), Carpani (28’ st Valleja). A disp.: Tiberi, Morrone B.. All.: Pagliari.

ARBITRO: Fourneau di Roma

RETI: 6’ e 33’ pt Ferretti (R), 23’ st Simic (A)

NOTE: spettatori circa 1.000