Maltempo, temporali su Ancona e Macerata: oltre 30 interventi dei VVF

Il maltempo si è abbattuto anche nelle Marche con le province di Ancona e Macerata loro malgrado protagoniste.

Oltre 30 interventi dei vigili del fuoco nelle Marche per allagamenti di locali o strade e alberi/rami caduti in strada a causa dei temporali che si sono abbattuti nel pomeriggio.

Disagi e danni sostanzialmente contenuti finora, in una giornata che ha registrato scrosci d’acqua brevi e poi interruzioni; in serata altre intense piogge stanno interessando l’Anconetano, il Maceratese e il Fermano.

La pioggia e il vento stanno hanno sferzato la città; provocando la chiusura dei sottopassi di via Caduti del Lavoro (poi riaperto) e quello di via Macerata dove si è lavorato con gli aspiratori per rimuovere l’acqua e la melma accumulate. In alcune zone della città, tra cui quella della Stazione e degli Archi, si è verificato anche un temporaneo black out nella segnaletica stradale.

A Macerata, dove oltre alla pioggia si è registrata grandine, il Comune ha reso operativo il Coc e sono state attive due squadre di pronto intervento della Protezione civile comunale.